Mort de Robert Marchand : le touchant doyen des cyclistes s'en est allé

Robert Marchand est mort à l'âge de 109 ans, a annoncé samedi 22 mai 2021 la maire de Mitry-Mory (Seine-et-Marne), où il coulait une paisible retraite. Il était un véritable amoureux du vélo et cycliste amateur spécialiste des records de vitesse. Un super-centenaire très touchant, notamment reçu par Michel Drucker dans Vivement dimanche.

"C'est avec une énorme tristesse que nous apprenons la disparition de notre ami, camarade et champion Robert Marchand à l'âge de 109 ans. Repose en paix mon ami et merci pour tous les rêves que tu as fait vivre !", a écrit Charlotte Blandiot-Faride, la maire PCF de Mitry-Mory, dans un message sur Facebook. Le défunt sportif, reconnaissable notamment à son 1,50 m et son rire communicatif, avait également été engagé sa vie durant au Parti communiste français et à la CGT.

Né le 26 novembre 1911 à Amiens, Robert Marchand a vécu sa vie comme une épopée. Après avoir renoncé, dans sa jeunesse, à une carrière de cycliste professionnel, il a exercé divers métiers, de sapeur-pompier à planteur de canne à sucre. La notoriété est finalement arrivée sur le tard quand, la soixantaine passée, Robert Marchand a réenfourché sa bécane, en tant que cycliste amateur.

Devenue une véritable mascotte, il a enchaîné les records à un âge canonique : record de l'heure des plus de 100 ans, puis des plus de 105 ans, titre de champion du monde de cyclisme sur route des plus de 105 ans, sous le maillot jaune et violet de L'Ardéchoise, course locale très populaire. Le 4 janvier 2017, pour son record inédit dans la catégorie des plus de 105 ans, sa notoriété avait convaincu certaines chaînes de télévision de diffuser en direct ses 92 tours de piste au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines.