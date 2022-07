Mort de Sacha Distel : Ses fils Laurent et Julien reviennent sur sa fin de vie terrible

Sacha Distel est décédé il y a 18 ans jour pour jour d'un cancer du côlon. Le célèbre interprète de "La belle vie", aura connu la gloire en tant que chanteur et guitariste dans les années 60. Il aura également vécu de belles histoires romantiques avec Juliette Gréco, Brigitte Bardot ou encore Jeanne Moreau, avant de trouver l'amour et fonder une famille avec Francine Bréaud, ex-championne de ski.

En revanche, sa santé lui aura souvent joué des tours . "Il a eu un cancer de la thyroïde au milieu des années 1970, suivi d'une opération des cordes vocales. Pour un chanteur, c'était dur " révélait son fils Julien en novembre 2021 dans les colonnes d'Ici Paris, venu témoigner des soucis de santé de son père avec son frère Laurent.

"Il a eu un mélanome de la peau, dont le pourcentage de guérison n'est que de 2%. Il a fait des chimios, et s'en est sorti. Ensuite, les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du côlon, trop tard" rajoute Julien. Cette dernière pathologie aura malheureusement été fatale à l'artiste.

"On est optimistes"

Ses deux enfants ont également confié au magazine avoir hérité de certains traits de la personnalité de leur papa, visibles dans leur quotidien. "On est optimistes, ça vient aussi de notre mère ! Sacha était très sensible mais savait dire les choses. Moi aussi. Et je veux pouvoir me demander le jour où je vais partir : "Est-ce que j'ai eu la belle vie ?" J'ai une vie très agréable, j'ai eu une enfance joyeuse, j'avance, la vie est courte !" ont-il expliqué.

Les deux frères n'ont pas eu le même parcours de vie. Laurent a révélé avoir appris la mécanique chez un préparateur de voitures, avant de travailler pour le Paris-Dakar (course de rallye, ndlr) et dans l'équipe de recherche et développement du programme 905 dont Le Mans. De son côté, Julien, après avoir travaillé dans le sponsoring sportif, s'est lancé dans l'immobilier, et plus précisément dans la location de chalets et d'appartements de luxe.

Aucun d'entre eux n'aura donc hérité de la fibre artistique de leur papa... Mais comme le dit si bien le proverbe : "Il faut de tout pour faire un monde" !