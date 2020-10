Mort de Sean Connery : les personnalités françaises dévastées, pluie d'hommages

On se rappelle surtout de Sean Connery pour son immense charisme, lui qui avait remporté le concours pour incarner James Bond, face à six cent candidats. Il tournera près de sept longs métrages en incarnant l'agent secret. On lui doit également des rôles inoubliables, dans Indiana Jones et la dernière croisade (1989), Highlander (1986) ou encore Les Incorruptibles (1987).