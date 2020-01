Mort de Sébastien Demorand : Denis Brogniart "très triste" salue son courage

C'est une bien triste nouvelle qu'ont annoncée nos confrères du Point mardi 21 janvier 2020. Sébastien Demorand est mort à l'âge de 50 ans des suites d'une longue maladie. Le journaliste et critique gastronomique s'est éteint à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif, laissant ainsi derrière lui une famille, mais aussi beaucoup d'amis endeuillés. Aussitôt son décès confirmé, le milieu de la télé s'est montré particulièrement touché. Dans la soirée, Denis Brogniart a exprimé tout son chagrin sur son compte Twitter à travers un message qui ressemblait davantage à un cri du coeur. "Très triste après le décès de Sébastien Demorand avec qui j'avais travaillé à Europe 1. Il s'est battu contre une putain de maladie avec courage et dignité. J'aimais l'épicurien qu'il était, ses envolées, sa gouaille, son côté passionné, exalté parfois. #RIP monsieur Bistronomie", lit-on.

L'animateur de Koh Lanta n'est bien sûr pas le seul à avoir rendu hommage à Sébastien Demorand. Carole Rousseau n'a de son côté pu retenir ses larmes en évoquant la disparition de son ami. "Je suis en état de choc, extrêmement bouleversée. On s'était parlé en novembre, il m'avait confié avoir des soucis de santé et m'avait donc promis qu'on se verrait en janvier. Il était extrêmement pudique et ne m'avait donc pas dit de quoi il souffrait", a confié la présentatrice de 52 ans à Télé Loisirs.

Du côté des cuisines, les chefs les plus réputés sont également en deuil. Thierry Marx, entre autres, vu dans Top Chef, a notamment assuré avoir "perdu un copain de 20 ans" sans pour autant être totalement surpris. "Cela faisait deux ans qu'il était malade, je le savais, mais il n'en parlait pas. Mais un ami dont je suis proche m'avait hélas prévenu récemment que ça n'allait plus, j'avais compris que c'était la fin", a-t-il fait savoir.