Mort de Sébastien Demorand : "extrêmement bouleversée", Carole Rousseau réagit

Le monde de la cuisine et de la télévision est en deuil. Le Point a annoncé que le journaliste et critique gastronomique Sébastien Demorand était mort mardi 21 janvier 2020 des suites d'une longue maladie à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif, alors qu'il n'avait que 50 ans. Contactée par Télé Loisirs, l'animatrice Carole Rousseau, qui l'avait rencontré à l'époque où elle animait Masterchef, émission dans laquelle il assurait le rôle de juré, a réagi à la terrible nouvelle.

Restée très proche de Sébastien Demorand, Carole Rousseau n'a pu retenir ses larmes en évoquant la disparition de son ami : "Je suis en état de choc, extrêmement bouleversée. On s'était parlé en novembre, il m'avait confié avoir des soucis de santé et m'avait donc promis qu'on se verrait en janvier. Il était extrêmement pudique et ne m'avait donc pas dit de quoi il souffrait." La présentatrice de 52 ans l'a ensuite décrit comme un homme "bienveillant et drôle avec en plus un grain de folie" que les autres jurés Frédéric Anton (3 étoiles au Pré Catelan à Paris) et Yves Camdeborde (Le Comptoir du Relais à Paris) "n'avaient pas". "C'est normal, lui, il n'était pas chef, donc il était plus libre que les autres. Moi, j'ai toujours aimé les gens décalés. C'était aussi un homme brillant, cultivé, avec un verbe extraordinaire. Sur l'émission, il connaissait bien son sujet, il était direct, mais toujours gentil", a-t-elle précisé.

Depuis ce matin, toutes les pensées de Carole Rousseau vont vers les proches du frère de Nicolas Demorand. "On s'envoyait régulièrement des SMS, très amicaux, j'étais aussi venue dîner dans son restaurant. Je suis effondrée, mais je pense aussi aujourd'hui à ses deux enfants qui sont super sympas", a-t-elle conclu.

Elle n'est pas la seule à lui avoir rendu hommage. L'ancien juré de Top Chef Jean-François Piège a posté une photo de Sébastien Demorand et lui sur Instagram. "Pas de mots ce matin, juste une immense tristesse. Salut, mon pote, merci pour tout", a-t-il écrit en légende. Ghislaine Arabian s'est quant à elle exprimée sur CNews. "On avait l'impression qu'il survolait toujours tout. Il était joyeux, virevoltant sans arrêt, et vraiment d'apprendre cela, ça m'a choquée. Déjà, je ne savais pas qu'il était malade, et il avait une telle manière d'appréhender la vie, de la saisir, que je ne peux pas l'imaginer. Ça me fait bizarre", a-t-elle confié, émue.