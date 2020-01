Mort de Silvio Horta (Ugly Betty) : Il se serait tué d'une balle dans la tête

Mardi 7 janvier 2020, plusieurs médias américains ont annoncé Silvio Horta, créateur de la série Ugly Betty, avait été retrouvé mort dans un hôtel de Miami. Jusque-là, aucune précision concernant les causes de sa mort n'avait été apportée. Pourtant, comme l'apprend le site américain PEOPLE Magazine, le 8 janvier 2020, Silvio Horta s'est donné la mort.

D'après l'autopsie effectuée par le centre d'analyses de Miami, le scénariste de 45 ans s'est bel et bien suicidé. L'autopsie dit qu'il est mort d'une balle dans la tête. Des représentants de Silvio Horta ont confirmé son décès à nos confrères, sans pour autant donner d'informations concernant les circonstances du drame. Une analyse toxicologique est prévue.

La mère et la soeur de Silvio Horta ont également fait parvenir un communiqué confirmant la nouvelle. "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de notre cher fils et frère, Silvio Horta. À travers ses amitié, son amour, son travail à la télévision et au cinéma, Silvio a touché la vie de millions de personnes. Il luttait contre ses addictions et une dépression", ont-elle indiqué.

La série Ugly Betty – portée par le talent d'America Ferrera – avait connu un succès mondial, notamment en France, et avait remporté plusieurs Emmy Awards. "Je suis choquée d'entendre cette nouvelle dévastatrice : le créateur d'Ugly Betty, Silvio Horta, est mort. Son talent et sa créativité m'ont apporté tant de joie et de lumière, à moi et à tant d'autres. Je pense à sa famille et à ses proches qui doivent être submergés par la tristesse et à toute la famille d'Ugly Betty qui est affectée par cette perte", avait écrit l'actrice principale, sur Instagram.