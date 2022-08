Mort de Suleiman Kangangi (33 ans) : la star du cyclisme succombe à ses blessures après une terrible chute

Le monde du cyclisme est en deuil depuis ce week-end après le décès tragique de l'un des siens, Suleiman Kangangi. Le coureur cycliste est un des tous meilleurs cyclistes africains et à 33 ans, il a déjà remporté de nombreuses courses. Le week-end dernier, il s'est rendu aux États-Unis et plus précisément dans l'État du Vermont pour participer à une course qui a eu lieu le 27 août. Lors de cette course de gravel appelée la Vermont Overland, le coureur kényan a été victime d'une terrible chute alors qu'il allait très vite et comme l'a indiqué son équipe le dimanche, le sportif n'a pas survécu à ses blessures.

"Sule Kangangi a tragiquement perdu la vie hier après avoir chuté à grande vitesse lors d'une course dans le Vermont", a déclaré la formation Team Amani sur son compte Instagram, en publiant de nombreuses photos de son coureur, qui va laisser un grand vide au sein de l'équipe. Membre de l'équipe allemande Bike Aid entre 2017 et 2020, Suleiman Kangangi est une célébrité au Kenya et un homme respecté. "Sule est notre capitaine, notre ami, notre frère. Il est aussi un père, un mari et un fils. Des trous béants sont laissés quand les géants tombent. Sule était un géant. Au lieu de nous mener en tête du peloton, il va maintenant nous guider en tant qu'étoile polaire, alors que nous allons de l'avant dans la réalisation de son rêve", poursuit sa formation dans son beau message.

La Vermont Overland a le coeur complètement brisé. Nous adressons nos plus sincères condoléances