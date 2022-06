Mort de Tom Parker (The Wanted) à 33 ans : sa veuve bouleversée, leur fille ne "comprend pas qu'il ne reviendra pas"

La veuve de Tom Parker est sortie du silence ce mardi dans l'émission Lorraine. La belle Kelsey, 32 ans, a été interrogée sur sa nouvelle vie, elle qui a perdu son mari bien aimé en mars dernier alors qu'il n'était âgé que de 33 ans. La jeune femme a bouleversé le public lorsqu'elle a abordé le sujet de sa jeune fille.

"Dès qu'elle voit une photo de son père, elle dit des choses comme "c'est mon papa !" a expliqué la veuve du chanteur décédé d'un cancer du cerveau en mars dernier après plus d'un an d'un combat acharné contre la maladie.

"Je vais être vraiment honnête, elle parle toujours de lui tous les jours, elle ne comprend toujours pas qu'il ne reviendra pas" a-t-elle poursuivi. Une incompréhension que Kelsey tente par tous les moyens d'éclairer, au point de parfois faire preuve de dureté. "J'ai été très brutale et lui ai dit qu'elle ne reviendra pas, c'est tout, il est mort et il ne reviendra pas parce qu'elle ne comprenait pas vraiment. Elle est vraiment perturbé par ça. Elle pense qu'il est en tournée. Mais nous parlons de lui tous les jours. Elle me pose des questions sur lui chaque jour". La petite aura 3 ans à la fin du mois.

Une période déchirante que la veuve de Tom Parker essaye de supporter tant bien que mal. "Il ne voulait pas que nous soyons triste. C'est seulement la nuit, mais je dois vivre ma vie. Nous avons traversé tellement de choses ensemble. L'amour que j'avais pour lui n'était comme pour personne d'autre. Je trouve tellement difficile de ne pas lui envoyer de sms ou de l'appeler pour lui parler. J'ai perdu l'amour de ma vie."

Les mémoires du chanteur publiées sous le nom de Hope : My inspirational life sont devenues un best-seller. Un point sur lequel a rebondi Kelsey. "Le livre a été numéro 1 des ventes deux semaines de suite. Il voulait être sûr que c'était un bestseller et ça l'a été. Il a vécu la vie à cent à l'heure" déclarait-elle. La belle noie son chagrin aujourd'hui en cultivant l'héritage de son mari. En effet, un second livre devrait prochainement voir le jour sur les derniers mois de la vie du jeune chanteur.