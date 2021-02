Mort de Tonton David : il allait faire son grand retour, ses fils veulent réaliser son "rêve"

Comme l'ont confié les fils du chanteur, cette cagnotte (avec 43 000 euros déjà été récoltés) servira à finir de réaliser le "rêve" de son père : finir son cinquième album. "Il y a encore peu de temps, je lui ai demandé quel était l'album dont il était le plus fier, et il m'a répondu :' le prochain'. Mon père était un papa fantastique, qui nous a caché ses problèmes de santé pour ne pas nous inquiéter. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons le plus au monde, ma maman et mes frères et ma soeur, c'est de réaliser sa dernière volonté et sortir cet album Un Job ou un Bizz dont il avait tant envie. Il y avait mis tout son coeur", raconte Samuel au Parisien. Avec le montant déjà récolté, il y a de quoi honorer ses dernières volontés.