Mort de Tonton David : Omar Sy "pleure toute son enfance", les stars lui rendent hommage

D'abord une rumeur, puis une terrible confirmation : Tonton David est mort. L'information, partie des réseaux sociaux et alimentée par les messages de plusieurs artistes sans confirmation de la famille, a finalement été actée par son ancien manager et un de ses enfants auprès de l'AFP. L'artiste avait 53 ans et aurait été victime d'un AVC fatal. Les hommages se sont multipliés.

Sur Instagram, le populaire acteur Omar Sy a partagé sa peine en postant une photo du défunt et, en légende, il a écrit : "Repose en paix Tonton David. Le Blues des racailles, Peuples du monde... toute mon enfance." Des références aux premiers disques de l'artiste, nommé en 1995 aux Victoires de la Musique et dont la notoriété avait été définitivement acquise grâce au tube Chacun sa route. Dans les commentaires de cette publication, le rappeur Mokobé aussi a réagi. "Triste nouvelle, toute notre enfance Le blues des racailles, l'album qui a changé notre état d'esprit, merci tonton David", a-t-il écrit, lui rendant aussi un plus long hommage sur son compte en relatant le souvenir d'un conseil de Tonton David le mettant en garde contre le show business et la vitesse à laquelle il peut vous faire retourner dans l'ombre.