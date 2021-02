Mort de Tonton David : Ses enfants, qui n'ont "pas les moyens", lancent une cagnotte

Le monde musical est en deuil. Mardi 16 février 2021, Tonton David est mort. Le célèbre chanteur du tube Chacun sa route (chanson tirée du film Un Indien dans la ville) s'est éteint à l'âge de 53 ans. D'après nos confrères du Républicain Lorrain, la star réunionnaise aurait succombé à un AVC. Ses enfants Samuel, Zachary, Salomé et Théo lancent une cagnotte "pour le départ de Tonton David", comme un dernier hommage.

"Nous sommes Samuel, Zachary, Salomé et Théo, les quatre enfants de Ray David Grammont, plus connu sous le nom de Tonton David. Nous tenons d'abord à vous remercier pour vos nombreux messages, appels, soutiens et hommages à son égard. Un artiste, un père nous a quitté le mardi 16 février. Face à ce départ brutal, nous ne possédons pas les moyens de lui offrir l'hommage qu'il mérite de par la place qu'il aura laissé dans nos coeurs et dans le paysage musical francophone. De ce fait, nous organisons la présente cagnotte afin de récolter les fonds nécessaires pour son départ. Installé dans l'est de la France depuis une quinzaine d'années, notre père avait depuis mené une vie éloignée des projecteurs, profondément ancré dans la vie locale et avec beaucoup d'affection pour la Moselle", peut-on lire tel quel en description de la cagnotte Leetchi.

Les enfants du défunt chanteur précisent par ailleurs que les dons couvriront les frais funéraires de leur papa et financeront la sortie de son dernier album, Un Job ou un Bizz. La cagnotte a été ouverte mardi 16 février 2021, jour de la mort de Tonton David, et reste ouverte pendant encore 29 jours. En à peine vingt quatre heures, près de 300 personnes ont participé et à l'heure où nous écrivons cet article, 8983 euros ont déjà été récoltés. Parmi les participants, certaines figures bien connues comme le journaliste Mouloud Achour, le rappeur Stomy Bugsy ou encore Hélène Sy, la femme de l'acteur Omar Sy qui a témoigné toute sa peine sur les réseaux sociaux.

Tonton David est mort à l'hôpital, d'après Le Républicain Lorrain. "Dimanche [14 février, NDLR], alors qu'il revenait de Paris où il enregistrait son dernier album, il a été victime d'un AVC à la descente de son train en gare de Metz" affirme le quotidien. "Transféré à l'hôpital de Nancy, il était semble-t-il déjà en état de mort cérébrale", peut-on également lire. Les médecins ont tout tenté pour le maintenir en vie assez longtemps pour que sa famille puisse se rendre à son chevet afin de lui dire adieu. Toujours selon le journal, ses proches auraient d'ailleurs évoqué une fatigue dont il se plaignait "depuis plusieurs jours" ainsi que des maux de tête.

Encore toutes nos condoléances aux proches de Tonton David.