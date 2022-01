Mort de Tonton David : Ses enfants floués par des escrocs, ils portent plainte

"Nous aimerions vous en dire plus sur l'état actuel du projet d'album Un Job ou Un Biz que préparait Tonton David (...) Des personnes ont voulu profiter de ce départ précipité pour tirer parti de la situation. Pour être clair, nous avons déposé plainte contre des personnes qui ont, selon nous, imité la signature de Tonton David et ont donc produit de faux contrats pour le dernier album. Nous parlons donc bien de faux et usages de faux." ont-il écrit.

Des individus ont ainsi tenté de "s'approprier" le dernier album de Tonton David, n'hésitant pas à se présenter comme "décisionnaires" de ce beau projet. "Ces personnes n'ont en rien respecté la vision / direction du réel projet, celui de l'artiste, celui de Tonton David. Et c'est bien ce qu'elles ont tenté de nous faire croire..." indique le communiqué.

Furieux contre ces escrocs qui auraient pu salir la mémoire de Tonton David, son ancien manager, Jérémy, a précisé au journal Le Parisien que les 60.000 euros récoltés grâce à la cagnotte en ligne créée par ses enfants n'ont heureusement pas été détournés. "Les plaintes concernent des contrats, en aucun cas des détournements d'argent. L'ennui, c'est que ces procédures judiciaires doivent être réglées avant la sortie du disque. Et cela risque de prendre un peu de temps" a-t-il indiqué.