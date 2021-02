Mort de Tonton David : une cagnotte polémique, son fils se justifie

Il était l'un des ambassadeurs du reggae ainsi que du dancehall en France et nombreux sont ceux à lui avoir rendu hommage à l'annonce de sa mort. Tonton David s'en est allé à seulement 53 ans, alors qu'il préparait son come back, victime d'un AVC. Ses obsèques ont eu lieu dans la discrétion et ses enfants font désormais leur deuil. Ils cherchent de l'argent pour mener jusqu'au bout le dernier disque sur lequel travaillait leur père.

Interrogé par le magazine Public, Samuel (19 ans) s'est notamment expliqué sur l'appel aux dons et la cagnotte en ligne lancée par son clan. Une démarche qui a pu faire polémique, certains ne comprenant pas comment ces derniers pourraient avoir besoin d'argent alors que Tonton David avait eu une carrière riche d'environ une dizaine d'albums. Mais celui à qui l'on devait le tube Chacun sa route n'était pas aussi riche que son statut d'artiste du show business pouvait laisser croire. "Cette cagnotte couvrira les frais des funérailles qui sont excessifs : on a pris le meilleur pour ses obsèques, dans l'intimité à Paris, là où il a grandi. Et le surplus servira à sortir son dernier disque, Un job ou un bizz : c'est son ultime rêve et une façon de le faire rester dans les esprits", a-t-il précisé.

Et Samuel, installé avec sa famille en Moselle depuis des années, d'ajouter quant à la polémique : "Sur Internet, des gens ne comprennent pas pourquoi les enfants d'un artiste connu demandent de l'aide. Mais quelqu'un qui chante moins pendant vingt ans, et n'a pas de métier à côté, ne roule pas sur l'or." De quoi clore le débat une bonne fois pour toutes. La cagnotte lancée sur Leetchi dure jusqu'en mars et l'objectif fixé est de 60 000 euros. A date, elle dépasse déjà les 53 000. Ils devraient donc pouvoir offrir au public l'ultime album de leur défunt papa, de son vrai nom David Grammont.

Les confidences de Samuel sont à retrouver dans Public, édition du 26 février 2021.