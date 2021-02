Mort de Tonton David : sa vie "exotique" (et un brin surprenante)... dans la Moselle !

C'est avec beaucoup de tristesse que la France a appris sa disparition. Le mardi 16 février 2021, David Grammont, que l'on connaît sous le nom de Tonton David, est décédé à l'âge de 53 ans. Selon les informations du journal Le Républicain Lorrain, l'artiste aurait succombé à une mort aussi brusque que surprenante. "Alors qu'il revenait de Paris où il enregistrait son dernier album, il a été victime d'un AVC à la descente de son train en gare de Metz, peut-on lire dans la publication. Transféré à l'hôpital de Nancy, il était semble-t-il déjà en état de mort cérébrale."

Franchement, la Moselle, c'est exotique !

Si les détails nous viennent d'un quotidien lorrain, c'est parce que Tonton David avait élu domicile dans la région il y a bien longtemps. Le chanteur avait suivi les préceptes de son titre Chacun sa route et avait parcouru la sienne dans une curieuse direction. "Je suis arrivé d'abord à Sarrebourg, voilà une dizaine d'années car j'avais à l'époque besoin de me rapprocher de Bâle pour des raisons professionnelles, expliquait-il en 2016 à L'Est Républicain. J'ai de la famille à Woippy, près de Metz, mais c'était surtout parce que je me sentais bien ici. Franchement, la Moselle, c'est exotique ! Je ne sais pas d'où ça vient, si c'est l'aspect frontalier ou autre chose, mais il règne ici un climat tout à fait particulier, qui rend la vie très agréable."

Au début, tout le monde m'a pris pour un fou

Père de quatre enfants, Tonton David avait trouvé un équilibre parfait. La qualité de vie de la Moselle était son havre de paix, lui qui avait parcouru le globe, vécu en Gambie, au Sénégal, mais aussi dans le Val-de-Marne. "Au début, tout le monde m'a pris pour un fou lorsque je me suis installé en Lorraine, se souvenait-il. La vie y est douce. Un peu de soleil et c'est le paradis. Résultat, tout le monde débarque régulièrement chez moi pour des vacances."

Tonton David comptait bien revenir sur les devants de la scène musicale. Il était sur le point de sortir un album et avait donné un concert, en septembre 2020, à l'Espace Théodore-Gouvy de Freyming-Merlebach. Le chanteur avait, à l'époque, offert des places à des soignants pour les remercier de leur lutte acharnée contre la pandémie de coronavirus...