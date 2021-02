Obsèques de Tonton David : une grosse somme d'argent déjà récoltée par ses enfants

Tonton David est mort le 16 février 2021, victime à 53 ans d'un AVC. L'interprète du tube Chacun sa route revenait de Paris où il enregistrait son ultime album pour rejoindre les siens, en Moselle, où il vivait depuis plusieurs années. Ses enfants ont confirmé son décès et lancé un appel aux dons pour les aider à organiser ses obsèques et finir son disque car ils ne croulent pas sous l'argent.

"Notre père avait arrêté sa carrière à 40 ans et pour qu'il ait des funérailles dignes de ce nom et pour sortir le disque sur lequel il travaillait [Un job ou un bizz, NDLR], nous avons lancé une cagnotte", ont fait savoir ses quatre enfants Samuel, Zachary, Salomé et Théo à l'AFP au moment de lancer une cagnotte virtuelle sur Leetchi. Un appel aux dons notamment partagé par plusieurs artistes qui ont rendu hommage à Tonton David comme l'acteur Omar Sy ou la chanteuse Princess Erika ; laquelle a taclé la ministre de la Culture Roselyne Bachelot qu'elle accuse d'avoir ignoré la mort de l'artiste.

"Un artiste, un père nous a quitté le mardi 16 février. Face à ce départ brutal, nous ne possédons pas les moyens de lui offrir l'hommage qu'il mérite de par la place qu'il aura laissé dans nos coeurs et dans le paysage musical francophone. De ce fait, nous organisons la présente cagnotte afin de récolter les fonds nécessaires pour son départ. Installé dans l'est de la France depuis une quinzaine d'années, notre père avait depuis mené une vie éloignée des projecteurs, profondément ancré dans la vie locale et avec beaucoup d'affection pour la Moselle", ont ajouté les enfants du défunt sur la description de la cagnotte.