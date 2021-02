Mort de Tonton David : Outrée, une chanteuse tacle Roselyne Bachelot par erreur...

Le message de Princess Erika a été aimé des milliers de fois mais, dans les commentaires, certains n'ont pas manqué de lui faire remarquer que Roselyne Bachelot avait bel et bien rendu hommage à l'interprète du tube Chacun sa route. Il faut toutefois se rendre sur le site du ministère pour y trouver un communiqué de presse revenant sur "sa musique et son écriture" qui jouaient "sur des sonorités importées des Caraïbes" et mettant en lumière une "carrière riche de morceaux incontournables, tendres et chaleureux". Communiqué se terminant sur ces quelques mots : "Roselyne Bachelot-Narquin a une pensée émue pour sa famille et tous ceux qui l'ont aimé."