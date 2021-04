Mort de Whitney Houston et sa fille Bobbi Kristina : Bobby Brown désigne le coupable

Whitney Houston, Bobbi Kristina, puis Bobby Jr : la mort a décimé la famille de Bobby Brown ! Il tient pour responsable des disparitions de son ex-épouse et de leur fille, le compagnon de cette dernière. Nick Gordon, également décédé, était leur "fournisseur de services festifs"...

C'est à la Red Table Talk que Bobby Brown s'est livré ! Invité de l'émission animée par Jada Pinkett Smith, sa mère Adrienne et sa fille Willow Smith (20 ans, née de son mariage avec Will Smith), le mythique chanteur du groupe New Edition a évoqué les morts de son ex-épouse Whitney Houston et leur fille Bobbi Kristina, deux drames survenus les 11 février 2012 et 26 juillet 2015. Il est convaincu que Nick Gordon, le compagnon de Bobbi Kristina, est à l'origine de leurs overdoses.

"Dans les deux cas avec mon ex-femme et ma fille, il était le seul présent, et elles sont toutes les deux mortes de la même manière", a expliqué Bobby Brown. Whitney et Bobbi ont toutes les deux succombées à des overdoses. Elles ont été retrouvées inconscientes et noyées dans des baignoires.