Mort de Whitney Houston : qui a hérité de sa fortune après le décès de sa fille Bobbi Kristina ?

Déjà 10 ans que Whitney Houston est morte. La chanteuse disparue a malgré tout conservé ses millions de fans et reste une source de fascination. La question de sa fortune est une des plus récurrentes : à qui est-elle revenue, après le décès de son unique héritière, Bobbi Kristina ?

En 35 ans de carrière, Whitney Houston aurait empoché la somme de 250 millions de dollars, un peu plus de 220 millions d'euros. Sa fortune était cependant estimée à "seulement" 20 millions de dollars (près de 18 millions d'euros) à sa mort, le 11 février 2012. L'icône retrouvée morte noyée dans la baignoire de sa chambre d'hôtel au Beverly Hilton, à Beverly Hills, les avait légués à sa fille unique, Bobbi Kristina, née de son mariage tumultueux au chanteur Bobby Brown. La jeune fille avait alors 18 ans.

Bobbi Kristina, morte avant de toucher l'argent de sa maman.

Ainsi, le testament de Whitney Houston avait été respecté. La chanteuse l'avait écrit en 1993 puis modifié en avril 2000. Elle souhaitait que 10% de sa fortune soit reversée à Bobbi Kristina, et le reste placé dans un fonds fiduciaire jusqu'à ce que l'adolescente atteigne sa majorité (de 21 ans aux États-Unis). Whitney Houston avait ensuite veillé à ce que Bobbi reçoive un sixième de l'héritage à ses 25 ans, puis le reste à ses 30 ans. Bobbi Kristina n'a malheureusement jamais soufflé ses bougies. Elle est décédée d'une overdose à l'âge de 22 ans, le 26 juillet 2015, après avoir été retrouvée inconsciente (par son mari de l'époque, Nick Gordon) dans la baignoire d'une chambre d'hôtel, comme sa maman, puis dépêchée à l'hôpital. Bobbi avait passé six mois dans le coma avant d'être prononcée morte.

Après le décès de Bobbi Kristina, que son père Bobby Brown attribue toujours à Nick Gordon (lui aussi mort d'une overdose d'héroïne en janvier 2020), la fortune de Whitney Houston est revenue à sa mère, Cissy Houston. Cissy a perçu 90% des 20 millions de dollars que Whitney avait légués de base à sa fille, soit près de 18 millions d'euros. Elle les a partagés avec ses fils, les demi-frères de Whitney Houston, Gary Garland et Michael (aujourd'hui âgés de 64 et 60 ans).

Cissy Houston avait également été nommée exécutrice du testament de sa fille Whitney, rôle auquel elle a renoncé. Marion Houston, l'épouse de Gary Garland, belle-soeur et manager de l'interprète du tube I Will Always Love You, en est désormais l'unique administratrice.