"Nous ne devions plus avoir de relations sexuelles" : Whitney Houston, son histoire complexe avec une autre femme...

Dans son livre A Song for You, paru le 12 novembre 2019, Robyn Crawford se confiait sur sa relation passionnelle avec la défunte chanteuse Whitney Houston, dans les années 80. Une histoire notamment racontée dans le biopic I Wanna Dance with Somebody, en salles dès demain. L'occasion pour le magazine Paris Match de revenir sur ces déclarations. "C'est quelque chose qui nous est déjà arrivé" expliquait-elle notamment dans son livre, en évoquant alors ses relations sexuelles avec la chanteuse. Sauf qu'un jour, la célèbre interprète de I will always love you a décidé de stopper cette habitude.

"Elle est venue chez moi après la signature de son contrat (chez Arista, ndlr), une Bible à la main, pour m'expliquer que nous ne devions plus avoir de relations sexuelles parce que cela rendrait notre voyage sur terre encore plus complexe et que, si cela se savait, cela se retournerait contre nous", avait-elle raconté. Car pour rappel, à l'époque, la société n'était "pas tendre avec l'homosexualité" rappelle le magazine, "surtout pour deux femmes noires du New Jersey".

Meilleures amies

Ainsi, elles sont restées très discrètes sur leur relation et n'ont par conséquent éveillé aucun soupçon. Pour la presse, Robyn Crawford, qui était "transparente" sur les images officielles, n'était que l'assistante personnelle et directrice de la star. Elles étaient également considérées comme "meilleures amies" et "inséparables". Mais même entre elles, cette situation ne semblait poser aucun problème. Robyn Crawford révélait notamment qu'elle et la chanteuse n'ont jamais employé les termes "gay" ou "lesbiennes" afin de définir leur relation.

Car la célèbre interprète de I will always love you "a grandi dans une famille très religieuse, où on ne pouvait donc pas être comme ça", écrivait son ancienne assistante dans son livre, en expliquant que son amoureuse de l'époque ne "s'est jamais détachée de cette morale". Encore moins le père de la chanteuse, John Houston, qui aurait sévèrement recadré le couple un jour dans son bureau. Un amour impossible donc, ce qui n'a manqué de contrarier Robyn Crawford, qui avait beaucoup d'espoir en cette relation. "Nous avons vécu un destin incroyable, et moi j'espérais que cela dure le plus longtemps possible", révélait-elle, en ajoutant qu'après avoir tourné la page avec la star et s'être mariée, elle espérait toujours que Whitney Houston vienne un jour "sonner chez elle".

A noter que de son côté, la chanteuse n'a été la femme que d'un seul homme : le rappeur Bobby Brown. Ils ont eu ensemble une fille prénommée Bobbi Kristina Brown, malheureusement décédée il y a quelques années après elle.