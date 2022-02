Whitney Houston bisexuelle : elle a eu une histoire d'amour avec son amie d'enfance

Ça se passait comme ça dans les années 1980

"Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus se permettre que nous ayons de relations physiques car ça compliquerait son parcours, raconte Robyn Crawford. Elle pensait que si les gens savaient, ils l'utiliseraient contre nous. Et ça se passait comme ça dans les années 1980." La fin de leurs moments d'intimité n'a, toutefois, pas entaché leur amitié. Robyn Crawford s'est, depuis, mariée avec la femme d'affaires Lisa Hintelmann et a adopté, avec elle, des jumeaux.

Je sais ce que je suis

Sous pression, concentrée sur sa carrière, Whitney Houston n'avait jamais accepté d'évoquer sa bisexualité. Interrogée à ce propos par Out Magazine, l'interprète d'I will always love you avait nié en bloc. "Je sais ce que je suis, avait-elle rectifié. Je suis une mère. Je suis une femme. Je suis hétérosexuelle. Point final..."

