Whitney Houston bisexuelle : Confidences de sa compagne Robyn Crawford

Whitney Houston aurait caché au public une relation passionnelle et "physique" avec sa grande amie, une certaine Robyn Crawford, gardant secrète son attirance pour les femmes. Robyn, qui a révélé leur relation au grand jour dans le livre A Song for You : My Life with Whitney Houston dit avoir rencontré l'artiste en 1980 lors d'une colonie de vacances. Leur amitié se serait vite transformée en belle histoire d'amour.

Dans une interview à NBC, dont TMZ.com a pu obtenir un extrait, Robyn Crawford raconte ce moment charnière. "Notre amitié était profonde. Au début de cette amitié, c'était physique. Durant cet été où nous nous sommes rencontrées, c'était la première fois que nos lèvres se touchèrent", explique-t-elle à la télévision américaine. Une relation scellée par un acte sexuel : "Rien n'était prévu, c'est juste arrivé. C'était merveilleux. Et puis, pas très longtemps après, nous avons passé une nuit ensemble. Nous nous sommes touchées durant cette soirée et ça nous a rapprochées."

"C'était le bon moment. Ça a duré des heures... Elle est juste rentrée dans ma vie d'un coup et je ne savais pas pour combien de temps elle y resterait. Mais j'appréciais juste ce moment-là. Nous profitions de ça", poursuit Robyn Crawford. Dans les deux années qui suivirent, elle explique que Whitney Houston lui aurait demandé de mettre un terme à leur relation, craignant que cela nuise à sa carrière. Robyn ajoute également qu'elle subissait des pressions de sa famille. Des inexactitudes persistent cependant sur leur relation, dont on dit qu'elle ne s'est jamais vraiment terminée.

Pour rappel, Whitney Houston était mariée à Bobby Brown. Ensemble ils ont eu un enfant, Bobbi Kristina. L'immense chanteuse est décédée en 2012, suivie par sa fille qui meurt quelques années plus tard. Avec son livre, qui sortira le 12 novembre prochain, Robyn espère mettre en lumière "la vraie Whitney".