Mort effroyable d'un jeune champion de moto à seulement 8 ans

C'est le père de Mathis qui lui a transmis la passion pour la moto : "J'ai fait de la moto, quand j'allais sur les podiums, il venait avec moi. La passion est partie de là aussi. Il était heureux, épanoui [...] Partout où il passait, les gens l'adoraient, il marquait les esprits", détaille-t-il dans des propos rapportés par Télé 7 jours. Le monde du sport automobile est en émoi après cette tragique disparition et l'une des plus grandes stars du sport, le Français Fabio Quartararo lui a notamment rendu hommage sur Instagram. "Repose en paix champion. Mon soutien à la famille et aux proches", a-t-il écrit dans sa story sur une photo du jeune Mathis lors d'une course à moto.