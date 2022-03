Laetitia Casta et Fabio Quartararo égéries ultra lookées en marinière, Emmanuelle Seigner rock'n'roll !

Depuis plus de vingt ans, chaque apparition de Laetitia Casta est un véritable enchantement. L'actrice de 43 ans, sublime, n'a encore une fois pas failli à sa réputation ce jeudi 24 mars, lors de la présentation de la collection capsule d'IKKS "Free the Ocean", dont elle est l'égérie. Vêtue d'une marinière sans manches et d'un short marron à taille haute, elle avait gardé ses lunettes de soleil pour un style sexy au possible !

Mais la pièce mode qui a tout fait, c'est bien sûr ses bottes roses à franges qui ont eu un grand succès. Pour représenter la collection de cette marque qui se veut "chic & rock'n'roll", la compagne de Louis Garrel avait tout bon et a frappé un grand coup. Et elle n'était pas toute seule, puisque l'autre égérie, le champion de Moto GP, Fabio Quartararo était également présent, lui qui a fait plusieurs shootings pour la marque déjà sur leur site.

Egalement vêtu d'une marinière (pour rester dans le thème), il était en revanche moins flamboyant que sa partenaire et ses bottes roses ! En effet, il portait un costume classique, moderne et bleu, qui allait parfaitement dans son style. A presque 23 ans, ce jeune Niçois est l'une des pépites de son sport et est devenu l'an dernier le premier français champion du monde de son sport.

A l'aise devant les photographes, il a partagé le photocall avec les présidents de la marque. D'autres acteurs et actrices étaient également invités, notamment Emmanuelle Seigner, qui avait également respecté le dress-code rock'n'roll de la marque, avec son t-shirt blanc et sa veste brillante. Souriante, la soeur de Mathilde Seigner a posé avec Simon Buret, chanteur du groupe Aaron et acteur.

Ana Girardot, quant à elle, avait choisi un tailleur anthracite, composé d'une veste large et d'une jupe courte, qui laissait admirer ses longues jambes. La jeune maman a retrouvé Gaïa Weiss, elle aussi actrice de Vikings, Outlander ou encore de La Révolution, sur Netflix, qui avait laissé ses jambes à l'air libre et concurrençait largement les mannequins et influenceuses présentes à la soirée.

En effet, on trouvait de nombreux jeunes actifs sur les réseaux sociaux, dont la magnifique Caroline Hu ou encore le jeune Enzo Paper, très connu sur Tik Tok.