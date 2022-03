Valentino Rossi est papa ! Le champion de moto fou de sa petite fille, dont il dévoile le prénom

Il aura attendu longtemps, mais Valentino Rossi va encore plus apprécier la naissance de sa fille, qui vient tout juste de naître. Véritable légende du Moto GP, l'Italien de 43 ans a survolé la compétition pendant de nombreuses années, devenant champion du monde à sept reprises et acquérant assez rapidement le statut de meilleur pilote de moto du monde et possiblement de tous les temps. Si la compétition est loin d'être aussi populaire que la Formule 1 qui peut compter sur des stars comme Lewis Hamilton et Max Verstappen, la moto tient avec lui est des sportifs les plus populaires des vingt dernières années.

Suivi par plus de 13 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, Valentino Rossi est adoré et respecté par tous les pilotes de Moto GP. Le 5 août 2021, il a annoncé qu'il mettait un terme à sa fructueuse carrière au cours d'une conférence de presse très émouvante. Il va néanmoins pouvoir rapidement se consoler puisqu'avec sa compagne Francesca, 28 ans, ils viennent de devenir parents pour la première fois. C'est sur leurs comptes Instagram respectifs que les deux amoureux ont annoncé la nouvelle il y a seulement quelques heures. Sur la photo en noir et blanc, on peut voir le petit pied délicat du nouveau-né avec son bracelet de naissance et en dessous la main d'un de ses parents.

Un joli prénom italien pour la petite fille

"Maman et Papa, nous sommes au septième ciel !", écrivent-ils en commentaire, avant d'annoncer le joli prénom de leur fille : "Bienvenue Giulietta Rossi". Les parents ont donc choisi un prénom très italien pour leur fille, qui a déjà été accueilli comme il se doit par les internautes puisque la publication a déjà été liké plus de 450 000 fois en seulement quelques heures. La nouvelle star de la discipline et successeur naturel de celui que l'on surnomme The Doctor, le Français Fabio Quartararo a tenu à féliciter les parents en leur adressant ses félicitations pour ce bel évènement.