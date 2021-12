PSG-Nice : Christian Estrosi, Laura Tenoudji avec son fils... les stars en tribunes pour soutenir les deux clans

Quand on va au Parc des Princes, le spectacle est autant sur le terrain qu'en tribunes. Enfin, actuellement, le spectacle est surtout en tribunes ! Malgré une pléiade de stars, des investissements colossaux et la venue du meilleur joueur du monde, Lionel Messi -qui vient de remporter son septième Ballon d'or- , le Paris Saint-Germain n'a pu faire mieux qu'un triste 0-0 contre l'OGC Nice. Une rencontre frustrante pour les spectateurs, qui ont néanmoins pu profiter d'un beau spectacle avant le match. Le génie argentin et son coéquipier Gianluigi Donnarumma, élu meilleur gardien de l'année, ont reçu un bel hommage de la part du club.

Ce n'était d'ailleurs pas le seul évènement avant le match puisque le tout récent champion du monde de MotoGP, Fabio Quartararo a donné le coup d'envoi fictif de la rencontre. Visiblement très heureux et tout sourire, le jeune français de 22 ans originaire de Nice a plutôt le coeur qui balance pour le PSG. Remonté en tribunes après une belle accolade avec Kylian Mbappé, le pilote a certainement pu croiser Jamel Debbouze. Aperçu sans sa compagne Mélissa Theuriau, l'humoriste est apparu tout joyeux malgré la terne prestation des parisiens.

Un autre humoriste était d'ailleurs dans les tribunes pour assister au match. Waly Dia, qui officie notamment sur France Inter, était au côté de la journaliste sportive Anne-Laure Bonnet. L'ancienne Miss France Maëva Coucke était également de la partie, tout comme le joueur du PSG, Julian Draxler, blessé actuellement et qui a supporté ses coéquipiers en compagnie de son amoureuse, Sethanie Taing. L'acteur qui a fait sensation dans la série Validé, réalisée par Franck Gastambide, Adel Bencherif a été aperçu avec une amie dans les tribunes.

Des célébrités venues supporter Nice

Les Niçois ont eux aussi pu compter sur le soutien de plusieurs célébrités. Le maire de la ville, Christian Estrosi a assisté à la rencontre avec sa femme, Laura Tenoudji. L'ancienne star de l'équipe de France Lilian Thuram était là pour une bonne raison : son fils Khéphren joue actuellement à l'OGC Nice et on imagine qu'au moment de son entrée en jeu, l'ancien compagnon de Karine Le Marchand a dû avoir une petite émotion.

Malgré une rencontre plutôt terne sur le terrain, les tribunes du Parc des Princes étaient, comme souvent, remplies de stars.