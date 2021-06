Emmanuelle Seigner : Comment a-t-elle rencontré son mari Roman Polanski ?

Joyeux anniversaire Emmanuelle Seigner. L'actrice passe ce 22 juin le cap des 55 ans. Alors que les restrictions sanitaires ont été presque toutes levées, sans doute pourra-t-elle s'offrir une coupe pour fêter cela avec son mari, Roman Polanski. Ils sont mariés depuis 1989.

Interrogée par le magazine Gala en 2019, Emmanuelle Seigner était notamment revenue sur leur rencontre. A l'époque, elle n'avait que 22 ans et c'était l'ancien agent de stars devenu producteur, Dominique Besnehard, qui avait fait les présentations. "Il faisait super jeune [il avait 33 ans de plus, NDLR] ! C'était une bombe, toutes les filles voulaient aller avec lui", disait-elle, expliquant lui avoir été présentée en vue d'un casting. La jeune femme, jusque là mannequin, se laisse convaincre de faire du cinéma et de jouer dans Frantic (sorti en 1988) avec Harrison Ford. "Je devais correspondre au type d'actrices que Roman avait envie de filmer. Notre relation s'est construite après", expliquait-elle.

Emmanuelle Seigner, qui a plusieurs fois eu l'occasion de tourner pour son mari, dans Lunes de fiel, La Neuvième Porte, La Vénus à la fourrure ou encore plus récemment J'accuse, ajoutait avoir trouvé auprès de son mari un équilibre parfait entre sa vie de femme et sa vie de couple. "Je n'aurais pas supporté quelqu'un qui m'aurait fait des scènes de jalousie par exemple. Je pense qu'un mec de mon âge n'aurait pas pu me gérer. J'étais un peu trop sauvage, rebelle. Roman ne m'a jamais emmerdée ! C'était un homme libre, qui avait confiance en lui, et que j'admirais. Nous avons eu une relation très adulte dès le départ", disait-elle.

Une histoire de coeur qui tient solidement depuis tout ce temps et ce en dépit des multiples accusations de femmes contre Roman Polanski. Le couple a notamment eu deux enfants : Morgane (née en 1993) et Elvis (né en 1998).