Laetitia Casta épatante dans "Clara Haskil, prélude et fugue" : les people répondent présents

Vous pourrez retrouver la comédienne Laetitia Casta pour son nouveau défi sur les planches, dans la pièce Clara Haskil, prélude et fugue au théâtre du Rond-point. En effet, du 5 au 23 janvier l'actrice, qui partage sa vie avec Louis Garrel, incarne seule sur scène le rôle de la pianiste roumaine Clara Haskil, une virtuose de la musique qui a dû se battre pour exister. La pièce prend place en 1960, après la chute de la musicienne dans un escalier de la gare de Bruxelles, la veille d'un concert. De l'enfance à la gloire, l'artiste revoit défiler sa vie et son entourage. Laetitia Casta incarne à elle seule l'ensemble des personnages.

L'ancienne mannequin de 43 ans et mère de 4 enfants s'est confiée à France 2 sur le génie de la femme qu'elle incarne : "Elle a d'abord un don extraordinaire qui est la musique, ses mains. Elle est tellement humble et le spectacle est à ce niveau-là. On a voulu respecter ça, que tout soit humble."

Laetitia Casta, qui avait confié avoir vécu des remarques blessantes dans sa carrière, s'est sans doute reconnue dans ce personnage à qui rien n'est donné d'avance : "J'ai été séparée de ma famille très tôt. J'ai été projetée dans un monde d'adultes" explique t-elle avant de poursuivre, "le doute vient des autres, jamais de vous. On vous fait douter. Vous êtes une sorte d'écran blanc sur lequel tout le monde projette quelque chose, si vous écoutez toutes ces voix, c'est terminé."

Mise en scène par Safy Nebbou sur un texte de Serge Kribus, la générale du 5 janvier a été un franc succès. C'est accompagnée de la pianiste Isil Bengi que la comédienne a joué devant une poignée de personnalités tel que Dominique Desseigne et sa compagne, la danseuse de ballet Alexandra Cardinale, ou encore les actrices Pascale Arbillot et Sarah Stern.

Avec pas moins de 2 films à l'affiche en 2021, Lui dirigé par Guillaume Canet (et sa promotion exigeante) et La Croisade de son compganon Louis Garrel , ainsi qu'une participation à la série La flamme de Jonathan Cohen, Laetitia Casta ne recule devant aucun défi artistique.