"Comment on va faire pour habiller ça ?" : Laetitia Casta évoque les remarques blessantes sur son physique

Actrice, top model, réalisatrice, productrice, comédienne : Laetitia Casta aime relever de nouveaux challenges ! C'est grâce à la mode qu'elle est devenue mondialement célèbre. Sa carrière de mannequin avait pourtant mal commencé, avec une première rencontre et des propos choquants sur son physique.

Bien que considérée comme une des plus belles femmes de la planète, Laetitia Casta a aussi fait l'objet de critiques déplacées. Elle s'en est souvenue ce lundi 10 janvier 2021, date de son passage dans l'émission Quotidien présentée par Yann Barthès. Interrogée sur le sentiment d'illégitimité qu'elle a ressenti par le passé, la compagne de Louis Garrel a raconté une anecdote sur les débuts de sa carrière de mannequin.

"Je n'étais pas du tout dans les normes, alors que moi j'avais rien demandé ! Je suis arrivée avec ce que j'étais, je trouvais que c'était très bien. Il a fallu défendre quelque chose", révèle Laetitia Casta. Encore adolescente à l'époque, le mannequin défend son corps jugé par l'équipe du défunt couturier Yves Saint Laurent.

Mais comment on va faire pour habiller ça ?

"C'est eux qui m'ont regardée parce qu'ils ont dit : 'Mais comment on va faire pour habiller ça ?' Ils ne savaient pas que j'étais Française, se souvient l'héroïne de la pièce de théâtre Clara Haskil, Prélude et Fugue. J'étais là, [ils ont dit ça, NDLR] devant moi ! J'avais 15 ans et demi. Je leur ai dit : 'Plus jamais j'irai dans cet endroit affreux. Je n'irai plus.'" Laetitia Casta se laissera convaincre et rencontrera Yves Saint Laurent en personne.

De là naîtra une histoire d'amour entre le couturier décédé le 1er juin 2008, la maison Yves Saint Laurent (rebaptisée Saint Laurent) et la muse. Romance qui continue aujourd'hui, avec une récente série de photos de Laetitia Casta entièrement habillée en Saint Laurent pour le magazine Télérama.