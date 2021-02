Mouss Diouf, sa veuve Sandrine prête à retrouver l'amour : "Je démarre une nouvelle vie"

La vie de Sandrine a basculé en 2009. Son mari Mouss Diouf est victime de deux AVC. Elle fait donc tout pour s'occuper de l'homme de sa vie et de leur fils Isaac (16 ans) en parallèle. Mais en 2012, il meurt laissant ainsi derrière lui la jeune femme et son petit garçon, ainsi que ses filles Tessa et Selena (nées en 1988 et 1995, d'une précédente relation). Interrogée par nos confrères de Gala, sa veuve s'est confiée sur sa nouvelle vie et son envie de retomber amoureuse.

Sandrine est aujourd'hui agent dans l'immobilier de luxe à Paris. Elle multiplie ainsi les allers-retours entre Marseille, où elle vit, et la capitale. Son travail est une sorte d'exutoire. Elle s'y plonge pour ne pas penser à la solitude, surtout depuis que son fils a intégré le centre de formation du club de football d'Istres et qu'il est donc en internat la semaine. "Je travaille beaucoup pour ne pas penser au silence et au vide. Je me suis battue, je ne sais pas où j'ai puisé cette énergie, mais je n'avais le choix. Je m'interdisais de craquer devant lui, je voulais qu'il voit une maman forte", a-t-elle confié à Gala.

Inquiet pour elle, son fils Isaac lui demande régulièrement d'inviter des amis pour qu'elle ne soit pas seule. "Pour le rassurer, je lui dis qu'une copine est passée. Je ne veux pas qu'il se fasse de soucis pour moi. Il est tout le temps dans la bienveillance et me demande même quand est-ce que je vais me retrouver un chéri", a-t-elle admis auprès de nos confrères. Aujourd'hui, Sandrine se sent prête à ouvrir de nouveau son coeur à un homme. "Avec le départ d'Isaac, je démarre une nouvelle vie", a-t-elle précisé. Son garçon ne lui demande qu'une chose, qu'elle soit heureuse. Il acceptera donc toutes ses décisions. "Je suis super fière de ce qu'il est devenu, c'est un grand monsieur, il deviendra quelqu'un dans le foot ou dans autre chose", a-t-elle conclu.

L'intégralité de l'interview d'Isaac et Sandrine Diouf est à retrouver dans le magazine Gala du 18 février 2021.