Moussa (Koh-Lanta) : Ses retrouvailles en vidéo avec un aventurier mythique

Moussa est incontestablement l'un des candidats les plus emblématiques de Koh-Lanta. À l'image de Claude, que tout le monde s'arrache, il a participé trois fois au célèbre programme de TF1 présenté par Denis Brogniart. Les plus jeunes ne l'auront pas loupé en mars dernier lors de la dernière saison, mais les plus anciens, eux, se souviennent qu'il a déjà fait ses preuves en 2012, dans Koh-Lanta La Revanche des héros au Cambodge, où il avait terminé 8e de la compétition. Mais, son meilleur passage reste certainement celui de 2003 au Panama. À l'époque, Moussa n'avait que 22 ans et faisait ses premiers pas à la télévision. Dans Koh-Lanta Bocas Del Toro, il avait réussi à se hisser jusqu'à la troisième place du podium, échouant malheureusement lors de l'épreuve mythique des poteaux, juste avant la grande finale que remportaient ex-aequo Delphine et Isabelle à l'époque.

De longues années ont passé depuis, mais Moussa n'a rien oublié de cette première expérience, ni ses camarades. D'ailleurs, mardi 28 juillet 2020, le papa de deux enfants a retrouvé l'un de ses amis aventuriers, tout aussi incontournable que lui. Sur Instagram, il raconte : "Salut les machines ! Aujourd'hui, journée cheval en Camargue et regardez qui on a rencontré sur notre chemin... 17 ans après qui l'eut cru...", a-t-il écrit en légende d'une vidéo où il apparaît au côté de... Moundir ! Sur les images, les amis semblent encore très complices et surtout ravis de se revoir dans la région où vit Moundir. En commentaires, leur duo a rappelé de bons souvenirs aux internautes. "Louuuuuuuuuuuurd !", "Ça fait plaisir, les frérots, les vrais", "Le meilleur duo pour la meilleure saison", "Un de mes duos préférés de toutes les saisons confondues de Koh-Lanta !", peut-on lire.