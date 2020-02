Moussa (Koh-Lanta) : Son business avec Booba et Vegedream

Pour la 21e saison de Koh-Lanta, intitulée L'Île des héros, la production a choisi de mêler nouveaux aventuriers et héros déjà connus des téléspectateurs. Teheiura, Claude, Sara, Jessica et Moussa sont sur le camp noir en attendant de rencontrer leurs camarades des équipes jaunes et rouges. Parmi ces légendes du jeu, chacun a pris un chemin différent. Si Teheiura travaille dans la restauration, Moussa fréquente des stars de la musique au quotidien.

Le sportif de 37 ans est à la tête de sa propre boîte d'événementiel. "Je m'occupe des sorties d'albums urbains, comme ceux de Booba ou Vegedream", a-t-il confié à nos confrères du Parisien le 21 février 2020. Mais ce n'est pas tout, avec son label Kelanight Music, Moussa produit DJ Leska, qui cumule "plus de 200 millions de vues sur YouTube" comme le rappelle l'aventurier. Et d'ajouter : "Mais avec eux, on parle musique, pas de Koh-Lanta."

Toutefois, il y a bien un autre sujet que Moussa maîtrise : le sport, et plus particulièrement la boxe. En effet, entre ses deux participations à Koh-Lanta en 2003 et 2012, Moussa est devenu double champion du monde de boxe chinoise. Un titre qu'il n'aurait peut-être pas remporté sans son expérience sur TF1. "Ça m'a donné la hargne, l'envie d'aller jusqu'au bout, a-t-il assuré à nos confrères. Koh-Lanta, ça change une personne. Ça a été ma thérapie. Chacun vient avec ses démons. On se lâche, on vit le truc à 100%. Et au final, on fait un vrai travail sur soi. Moi, ça m'a permis de m'assagir."

Rendez-vous dès 21h sur TF1 ce vendredi 28 février 2020 afin de suivre le deuxième épisode de Koh-Lanta, l'île des héros.