Mujdat Saglam : L'ex de Milla bouleversé, son père est mort

D'abord révélé au grand public comme "le mec à Milla", Mujdat Saglam est désormais une figure à part entière du monde de la télé-réalité. En effet, il a participé à plusieurs émissions de W9 comme Les Marseillais VS Le Reste du monde (2019 et 2020), Les Princes et Princesses de l'amour (2019 et 2021) ou encore Objectif Reste du monde (2021). Toutefois, en cette année 2022, pas de trace de lui sur le petit écran. Il faut dire que Mujdat Saglam était bien trop occupé. C'est au chevet de son père malade qu'il a certainement passé son temps. Des moments précieux puisque le charmant brun annonce aujourd'hui une triste nouvelle.

Jeudi 28 juillet 2022, tard dans la soirée, Mujdat Saglam s'est saisi de ses comptes Instagram et Snapchat. En story, il partage quelques lignes sur fond noir. C'est ainsi qu'il annonce la mort de son cher et tendre papa. "C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons", lance-t-il avant d'ajouter une formule islamique prononcée par les musulmans lors de décès. Et de révéler la disparition de son paternel : "C'est avec le coeur submergé que je vous fais part du décès de mon père (...) survenu le 28/07/2022 après un long combat contre le diabète."

Le défunt souffrait ainsi d'une cette maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang, appelé hyperglycémie, qui touche environ 3,5 millions de personnes en France, ce qui représente 5,3% de la population. Toujours sur ses réseaux sociaux, l'ex-compagnon de Milla Jasmine qui a également vécu une histoire d'amour avec Feliccia Taskiran annonce qu'une prière mortuaire religieuse est prévue ce vendredi dans l'Essonne. "Merci pour vos invocations, ajoute-t-il. Qu'Allah lui fasse miséricorde, lui accorde les plus hauts degrés du paradis et qu'Allah élargisse sa tombe et que la terre lui soit légère, amin."

Toutes nos condoléances à Mujdat Saglam et ses proches pour la disparition de son père.