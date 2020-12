Muriel Robin, amincie de 10 kilos : elle dévoile comment elle a perdu du poids

A 65 ans, Muriel Robin est enfin bien dans ses baskets. La star est heureuse en couple avec sa chérie Anne Le Nen, elle cartonne sur le petit écran (Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi, Le Premier oublié...) et a lancé une société de production pour s'offrir les rôles dont elle rêve. Par dessus le marché, elle a perdu beaucoup de poids et savoure son nouveau corps.

Dans les pages du magazine Télé 7 Jours, évoquant son prochain projet I Love You coiffure, Muriel Robin a multiplié les confidences personnelles. L'occasion de parler de son retour sous la lumière après un confinement passé en Corse - terre sur laquelle elle a fait ses adieux à son grand ami Guy Bedos - qui lui a fait le plus grand bien. "En temps normal Anne et moi avons déjà une vie de 'confinées'. Nous sortons rarement et voyons peu de monde. Nous avons eu la chance de pouvoir rester en Corse à ce moment-là. Nous avons beaucoup bricolé dans la maison et j'en ai profité pour renouer avec la marche et le tennis. J'ai perdu 10 kilos", a-t-elle ainsi confié non sans fierté. Il faut dire que le sport aide grandement à perdre du poids mais Muriel Robin a aussi changé sa manière de consommer.

Dans sa maison de l'Ile de Beauté, l'actrice récemment vue dans la 4e saison de la série Dix pour cent (France 2) a ainsi cuisiné "jusqu'à trois heures par jour" ! "Je fais, d'ailleurs, des soupes extraordinaires, avec des légumes non pas cuits à l'eau, mais au four ! Finalement, je devrais écrire un livre pour les gens seuls qui, comme moi dans ma jeunesse, ont peur de se mettre en cuisine. Voilà ce que je vais faire : ne pas reprendre de poids, continuer à courir et écrire un livre de cuisine !" a-t-elle ajouté. Et, entre deux projets, nul doute qu'elle n'hésitera pas à retourner s'isoler avec son amoureuse. "La Corse nous donne également le silence, la nature et la distance. C'est notre meilleure amie. C'est même un abri", disait-elle en octobre 2019 à Gala.

Les confidences de Muriel Robin sont à retrouver dans Télé 7 Jours, édition du 14 décembre 2020.