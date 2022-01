N'oubliez pas les paroles : Magali Ripoll donne la raison de son absente remarquée

On ne va pas se mentir : regarder l'émission N'oubliez pas les paroles sans Magali Ripoll, c'est un peu comme manger un fondant au chocolat sans chocolat. C'est indéniable, la choriste légendaire du show de Nagui manque cruellement aux équipes comme aux téléspectateurs... qui s'inquiètent de plus en plus de ne plus voir sa crinière châtain gigoter sur le plateau du programme de France 2.

J'étais bien moins en forme qu'aujourd'hui

Ayant pris connaissance de l'inquiétude immense de tout un chacun, Magali Ripoll a tenu à expliquer son absence sur les réseaux sociaux. "Un petit mot pour vous remercier du fond du coeur pour vos messages, explique la jeune maman dans une vidéo partagée le 21 janvier 2022 dans sa story Instagram. Je vais très bien, merci beaucoup. Je ne suis pas dans N'oubliez pas les paroles en ce moment parce que j'étais absente pendant les tournages. Parce que j'étais bien moins en forme qu'aujourd'hui, mais là je suis au taquet, j'ai la banane, j'ai la patate, j'ai la pêche."

La loi des séries

Il semblerait donc que son retour soit pour bientôt. Contrairement à d'autres membres de l'orchestre de l'émission. Vous le savez sans doute, Nagui a récemment annoncé le départ définitif de Damien, le batteur professionnel qui sévissait sur le plateau depuis l'été 2018, et qui a prévu de s'en aller "sous d'autres cieux" - sans plus d'explication. "Je voulais envoyer un énorme bisou à mon ami Damien, ajoute donc Magali Ripoll, qui a raté son pot de départ. Mon Dada, ma poule adorée, tu me manques déjà, je n'étais pas là pour tes derniers tournages et heureusement parce que j'aurais chialé comme une madeleine. Je te souhaite bonne route et reviens-nous vite..."

Les candidats oublieront certainement les paroles de temps en temps, mais certainement pas ni Damien, ni Magali Ripoll...