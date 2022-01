N'oubliez pas les paroles : Nagui annonce le départ d'un membre emblématique de l'émission

Triste nouvelle pour les fans de N'oubliez pas les paroles. Ce mercredi 19 janvier 2022, Nagui a annoncé que l'un des musiciens historiques du programme a décidé de quitter le navire.

En effet, en début d'émission, alors que le présentateur recevait sur son plateau le nouveau challenger de la Maestro Einath, il a fait un court aparté pour mettre en avant le talent du batteur Damien Schmitt qui a offert un solo impressionnant, où il a notamment réalisé un roulement de tambour à une seule main. "Pour la petite information, c'est sa dernière semaine, on va en profiter de notre Damien avant qu'il ne s'en aille sous d'autres cieux", a ensuite déclaré Nagui, suscitant les applaudissements du public. Sur Twitter, les internautes ont été nombreux à regretter son départ. "Vous allez énormément nous manquer Damien ! Dommage mais je vous souhaite bonne continuation", "Bonne route Damien et merci pour votre bonne humeur", "J'adore ce mec !!! Super bon batteur plein d'humour et d'humilité", peut-on lire entre autres.

Damien Schmitt aura en tout cas eu un beau parcours dans N'oubliez pas les paroles. Le musicien professionnel accompagnait à la batterie les candidats depuis l'été 2018. Il est ainsi devenu une figure incontournable du programme à l'image des choristes Magali Ripoll et de Fabien Haimovici. Nagui n'a pas indiqué ce qui attendait Damien pour la suite mais nul doute que ce dernier ne manquera pas de projets.

On peut déjà être sûr de le revoir sur le petit écran et toujours auprès de Nagui puisqu'il fait partie des équipes de Taratata, l'émission musicale de l'animateur sur France 2. Le batteur de 40 ans est également chanteur. Il avait même tenté sa chance dans The Voice en 2012, lors de la toute première saison. À l'époque, Damien Schmitt avait intégré l'équipe de Garou et se faisait éliminer à l'issue des battles. Il a ensuite sorti son premier album solo l'année suivante, en 2013, intitulé Make Some Noise. L'opus avait été publié sous le pseudonyme Electro Schmitt.