Nabilla, +12 kilos : photos en micro bikini pour assumer son corps "qui change"

Le 5 juin dernier, Nabilla a eu le grand bonheur de donner naissance à son deuxième enfant. C'est encore un petit garçon qui a pointé le bout de son nez à Paris ce jour-là, appelé Leyann, arrivé presque trois ans après son aîné Milann. Aussitôt son accouchement passé que la superstar aux millions d'abonnés reprenait ensuite son habitude de tout partager sur les réseaux sociaux. Elle ne tardait en effet pas à présenter officiellement son bébé et dévoilait régulièrement des moments intimes avec les siens. Mais, le sujet qui intéressait particulièrement concernait sa perte de poids. Car moins d'un mois après avoir accouché, elle reposait déjà fièrement en sous-vêtements, sans se soucier de ses petits complexes.

"Je retrouve petit à petit ma silhouette. Je ne suis tellement pas pressée contrairement à ma première grossesse, je prends mon temps, je me sens bien et peut-être même que je n'aurai plus mon ancien corps complètement comme avant mais je m'en fiche ! J'aime mes petites vergetures, j'aime ma cellulite et je suis fière d'avoir donné la vie à deux magnifiques garçons qui me comblent de bonheur ! Les mamans vous êtes magnifiques, incroyablement belles, soyez fières", lançait-elle, prônant ainsi l'acceptation de soi.

Le corps change et je l'aime encore plus

Un discours qui fait écho à ses dernières déclarations. En effet, jeudi 17 novembre, la belle brune s'est saisie de son compte Instagram pour donner de ses nouvelles depuis Rio de Janeiro, au Brésil, où elle passe actuellement du bon temps en amoureux avec son mari Thomas Vergara. Trop heureuse de se trouver dans ce beau pays, Nabilla a choisi d'en adopter les couleurs avec son maillot de bain, un bikini très échancré et au décolleté plongeant qui dévoile beaucoup de son corps. (Voir notre diaporama).

Et cette silhouette, elle l'assume pleinement. "Je suis comme je suis, après deux enfants, le corps change et je l'aime encore plus, vraiment. #fièredemoncorps", a-t-elle commenté sur une première photo. Et d'avouer ensuite, en légende d'une seconde, avoir pris du poids : "Oui, je pèse 12 kilos de plus et je suis très heureuse comme ça, merci pour vos commentaires. J'ai fait deux petits garçons magnifiques, le reste m'importe peu."