Nabilla Benattia et Thomas Vergara : Ambiance tendue en plein live

Si l'heure est au déconfinement en France, ce n'est semble-t-il pas encore le cas à Dubaï. Nabilla Benattia et Thomas Vergara restent donc encore un maximum dans leur belle maison de Dubaï. Et ce n'est pas tous les jours facile, comme leurs fans ont pu le découvrir à l'occasion d'un live Instagram, le 14 mai 2020.

Le couple, qui s'est rencontré en 2013 lors du tournage des Anges 5, a en effet évoqué les conséquences du confinement sur les couples. "Je pense que le confinement a foutu le bordel dans beaucoup de vies de couples. (...) La première semaine, ça pouvait aller pour tout le monde. Mais ils n'ont pas l'habitude de rester 24/24 ensemble", a confié Thomas Vergara. Des propos avec lesquels Nabilla Benattia était entièrement d'accord. Et la belle brune de 28 ans a poursuivi : "Moi ce qui me manque, c'est de voir d'autres personnes, le contact avec la famille, les amis, même dans la rue, aller échanger avec les gens dans la rue."

Interloqué, Thomas a tenu à lui rappeler la réalité des choses : "Pourquoi, tu parles aux gens dans la rue, toi ?, a-t-il rétorqué. Dans la rue, tu marches la tête baissée. (...) De quoi tu parles ? C'est le problème de ma femme : ma femme, elle confond tout. Elle te dit un truc, mais elle joue tout le temps à un jeu d'énigme..." Ambiance.

Bien entendu, cela n'a en aucun cas brisé l'idylle des parents de Milann (7 mois). Sur Snapchat, c'est plus amoureux que jamais qu'ils se sont montrés et qu'ils ont évoqué leur prochain projet. Nabilla et Thomas ont prévu de faire de gros travaux dans leur maison. "La chambre de Milann sera une chambre de garçon incroyable. Et le dressing de Nabilla... Je n'ose même pas vous en parler. Le dressing, cuisine américaine, salon tout ouvert... Tout change. Après le confinement, les travaux", avait notamment expliqué le jeune homme de 33 ans.