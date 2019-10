Nabilla Benattia maman : elle dévoile à qui ressemble son fils Milann

Nabilla Benattia est de retour sur Snapchat. Après plusieurs jours d'absence sur le réseau social, la jeune femme de 27 ans a donné de ses nouvelles et celles de son fils Milann, né le 11 octobre 2019. Si elle n'a pas encore clairement dévoilé le visage de son bébé, elle a accepté de dire à qui il ressemblait ce jeudi 17 octobre 2019.

"Mon bébé va bien. Il ressemble beaucoup à son papa. C'est un mélange des deux, mais je trouve qu'il ressemble beaucoup à Thomas. J'ai vraiment envie de m'en occuper du début à la fin. Je ne veux rien louper", a confié Nabilla Benattia. Désireuse de ne rien cacher à ses abonnés, elle a ensuite révélé que les jours qui ont suivi la naissance de Milann n'avaient pas été simples à vivre : "Je n'ai pas snapé du tout, je n'étais pas très bien ces derniers temps. Je pense que j'ai peut-être fait un baby blues. L'accouchement ne s'est pas passé comme je voulais. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé. J'ai accouché par césarienne." Elle a toutefois rapidement précisé que la naissance de son bébé avait été "un moment magique".

"Je suis encore un peu fatiguée, j'ai mal au dos, j'ai ma cicatrice qui me fait un peu mal, mais quand je regarde mon fils, je m'en fous complètement. Je suis sur une sorte de petit nuage. J'avais besoin de prendre le temps de me retrouver et de me reposer, car je n'étais vraiment pas bien. Je ne faisais que pleurer, ensuite j'étais contente... C'était un peu compliqué de gérer ces émotions. J'avais aussi besoin de faire connaissance avec mon bébé", a poursuivi l'ancienne candidate des Anges. Après quoi, elle a dévoilé sa silhouette, près d'une semaine après son accouchement.

Contrairement à Nabilla, Thomas Vergara a été très présent sur les réseaux sociaux afin de partager leur nouvelle vie à trois. C'est lui qui a révélé que sa femme avait subi une césarienne ou que Milann et elle étaient sortis de l'hôpital le 16 octobre.