Nabilla Benattia mauvaise cuisinière mais "riche" : elle réagit à ses propos qui font polémique

Nabilla Benattia est-elle allée trop loin sur Snapchat il y a quelques jours ? Voyant que certaines de ses déclarations ont fait parler, l'épouse de Thomas Vergara s'est saisie de son compte Snapchat afin de faire une petite mise au point, le 11 juin 2021.

La belle brune de 29 ans se plaît à partager son quotidien avec ses fans sur ses réseaux sociaux. Ses sorties, sa vie de maman, son couple... Nabilla Benattia ne cache rien à ses abonnés, ou presque. Mais exposer ainsi sa vie privée peut avoir de fâcheuses conséquences et la maman de Milann (1 an) ne le sait que trop bien. Il y a quelques jours, certains internautes lui ont reproché de ne pas savoir cuisiner. "Je n'ai pas le temps de prendre des cours pour faire à manger ! Le jour où j'en aurais besoin, je le ferai. J'ai trois chefs, ma famille mange super bien et je mange bien, je mange healthy ! Je ne comprends pas pourquoi vous me dites ça. (...) J'ai reçu plein de messages comme ça aujourd'hui alors que j'étais en train de prendre mon bain dans mon hôtel 6 étoiles aux Maldives. Il y en a qui font trop de la peine ! Je ne vais pas perdre mon temps à faire à manger, c'est quelque chose qui ne me plait pas. J'ai essayé plusieurs fois, en vain... Je ne sais pas faire à manger, mais je suis riche !", avait-elle notamment déclaré. Des propos qui n'avaient pas fait l'unanimité.

Ce vendredi, Nabilla a donc tenu à s'exprimer. "Des fois il y a des choses que je n'ai même plus envie de dire sur Snap", a-t-elle tout d'abord lancé. La businesswoman regrette que certains de ses propos soient repris dans la presse et parfois détournés selon elle, c'est la raison pour laquelle elle ne peut "plus être comme avant". "La dernière fois, j'ai eu de mauvais commentaires et ça m'avait un peu fait de la peine. On m'avait dit que je ne savais pas cuisiner. En même temps, je sais faire plein d'autres choses. Je ne sais pas cuisiner, j'ai essayé plusieurs fois et j'ai failli faire brûler ma maison. J'ai fait des gâteaux qui ressemblaient à des briques. J'ai acheté un Thermomix mais il me donnait des ordres donc ça commençait à me gaver. On m'a dit que ça faisait à manger tout seul mais ce n'est pas vrai. (...) Je n'ai pas envie d'être l'esclave d'un robot culinaire. Donc j'ai arrêté", a-t-elle poursuivi.

Bien qu'elle assume de ne pas être une bonne cuisinière, Nabilla était agacée de voir inlassablement les mêmes critiques. Elle a donc pris le parti de réagir avec ironie. "Ceux qui me suivent savent que je ne parle pas de certaines choses. Tout ce qui est argent etc. parce que je trouve ça vulgaire. Mais là j'ai dit 'je suis riche, donc je n'ai pas besoin de savoir cuisiner'. C'était une petite blague comme on peut parler entre amis. Et le lendemain je vois une vingtaine d'articles", a-t-elle regretté. Elle préfère donc se censurer parfois pour son plus grand malheur.