Nabilla attaquée, elle répond cash : "J'ai trois chefs, je suis riche !"

Toujours sur Snap, Nabilla avait rappelé à ses abonnés que le cyberharcèlement était puni par la loi. "J'ai vu un truc génial. Le cyber-harcèlement est puni. Vous savez les mauvais commentaires, les insultes... Donc, injures c'est 12 000 euros d'amende, parce que maintenant ils retrouvent les personnes avec leur adresse IP, et ça peut aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement, a-t-elle expliqué le vendredi 4 juin. Pour tout ce qui est injures, insultes, menaces... etc. Et ça c'est génial en fait que le gouvernement passe la vitesse grand V, pour pouvoir justement retracer toutes ces personnes qui harcèlent les gens en ligne."

La bombe de 29 ans a fait la triste expérience du déferlement de messages haineux après ses déclarations sur l'éviction de familles palestiniennes à Gaza par l'armée israélienne.

Elle concluait : "Il suffit simplement d'avoir un bon avocat, ce qui est mon cas. Et tout simplement, après on lance une procédure, les adresses IP sont retrouvées et à six heures du matin vous avez la police qui débarque chez vous pour vous interpeller. Et après vous avez l'immense amende à payer et la prison. C'est très cool, j'avais envie de partager ça parce qu'être influenceur c'est top, on partage des choses. Mais combien de fois on se fait insulter, juger etc. Donc là il va y avoir du changement !"