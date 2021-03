Nabilla : Bourde avec la crèche de son fils, disparition inquiétante... retour mouvementé à Dubaï

Le retour à Dubaï n'a pas été des plus simples pour Nabilla et Thomas Vergara. Après une parenthèse enchantée à Paris puis un séjour à la montagne, le couple a retrouvé son quotidien aux Emirats arabes unis avec leur fils Milann (1 an). Mais les problèmes se sont multipliés. En effet, au cours du week-end déjà, Nabilla avait révélé qu'elle avait dû déménager du sublime logement qu'elle louait en attendant que les travaux de sa maison se terminent. La raison ? Les propriétaires ont décidé de vendre. C'est donc à distance et en urgence que la brunette de 29 ans dû trouver un autre nid douillet.

Lundi 15 mars 2021, Nabilla a confié faire face à un nouveau problème. "Ce matin je me réveille tranquille, je prépare le petit-déjeuner, je commence à habiller mon fils, etc. Tout était prêt et là je reçois un coup de fil de la nursery. Ils me disent : 'Hier, vous n'avez pas envoyé le Covid Test de Milann donc ce matin veillez à nous l'apporter à votre arrivée.' Et là je me rends compte que je ne lui ai pas fait le Covid Test, j'ai complètement oublié, je ne savais même pas que j'en avais besoin", a-t-elle expliqué sur Snapchat. Milann a donc été soumis à un test salivaire, ce qu'il n'a pas du tout aimé. "Au moins, on a les résultats dans 24h. Et je pourrai l'emmener à la crèche soit demain soit après-demain", a-t-elle indiqué. Et de relativiser : "Voilà, ce n'est pas grave, il s'est rendormi, il est avec son papa, il a retrouvé Pita."

Le chien de Nabilla secouru par une fan

En parlant de Pita justement, l'adorable petite chienne de Nabilla et Thomas avait disparu plusieurs heures. La jeune femme a été alertée... par une fan ! "Pita à la base, elle est restée dans notre autre appartement avec la dame de maison, qui vient régulièrement pour s'en occuper. Et, je reçois un message d'une fille qui m'envoie : 'Hello j'ai trouvé un chien qui ressemble à Pita'. Elle m'envoie une photo, c'est la photo de Pita ! J'appelle la dame de maison pour lui demander si Pita est avec elle. Elle me dit : 'Oui, oui'. Je lui dit : 'Envoyez-moi une photo.' Et elle me dit qu'elle est sortie. Je commence à m'énerver, je lui dit : 'Arrêtez de me prendre pour une débile, une personne qui me suit envoyé un message. Là, elle me répond : 'Je vous avoue j'ai perdu Pita depuis ce matin.'", a détaillé Nabilla.

Finalement, la fan en question avait récupéré Pita avec elle et l'assistante de Nabilla a pu aller la chercher saine et sauve. Le petite chienne a par la suite été placée dans une garderie pour chiens, en attendant de retrouver ses maîtres. "On a récupéré Pita ce matin. Et Milann était trop heureux", a-t-elle conclu. Tout est bien qui finit bien !