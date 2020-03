Nabilla Benattia : Son concessionnaire harcelé par ses fans après son achat

Le tournage de Love Island a été arrêté à cause du coronavirus qui se propage un peu partout dans le monde. Les internautes seront donc invités à voter pour l'un des cinq couples encore dans l'aventure. Et Nabilla Benattia, qui présentait l'émission diffusée sur Amazon Prime, a été contrainte de quitter l'Afrique de Sud. Thomas Vergara, Milann (5 mois) et elle ont donc fait leur retour chez eux à Dubaï, le 17 mars 2020. Et, à peine arrivée, l'ancienne star de télé-réalité a fait un bel achat.

Nabilla s'est en effet rendue chez un concessionnaire afin d'acheter une voiture familiale. C'est pour une Lamborghini qu'elle a craqué, comme on a pu le découvrir sur le contrat de vente qu'elle a dévoilé. Il s'agit du modèle Urus 2020 dont le prix varie entre 200 000 et 500 000 euros, de couleur grise.

Sur le papier en question était noté un numéro de téléphone. Si elle avait rapidement précisé qu'il ne s'agissait pas de son numéro de téléphone, cela n'a pas empêché de nombreux fans d'appeler. Le concessionnaire de Nabilla Benattia a donc été harcelé d'appels comme l'a indiqué la belle brune de 28 ans sur Snapchat, ce mercredi 18 mars : "Il y a des milliers de personnes qui ont appelé le numéro. Ce n'était pas le mien, je ne suis pas bête. C'est celui du pauvre concessionnaire qui a coupé la ligne du coup. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça. Il a reçu plusieurs appels jusqu'à hier soir tard. Du coup, il a changé de numéro."

Nabilla a ensuite précisé qu'elle récupérerait sa voiture dimanche prochain. "Je suis trop contente. Je vais préparer le garage pour bien l'accueillir. Je ne lui ai pas encore trouvé de prénom. Je nomme toutes mes voitures. Le truc, c'est que je n'arrive pas à savoir si c'est une fille ou un garçon. Et quand je saurais le sexe, je pourrais commencer à réfléchir", a-t-elle conclu. Des propos qui devraient amuser ses abonnés.