Nabilla en colère contre des fans : "Pour une photo je vais tuer ma grand-mère ?"

Pour la première fois depuis la naissance de son fils Milann (né en octobre 2019), Nabilla a remis les pieds en France. La jolie brune de 28 ans a fait le déplacement depuis Dubaï à l'occasion des fêtes de Noël. Et après une escale dans le Sud pour passer le réveillon avec la famille de son mari Thomas Vergara, c'est en Suisse qu'elle a posé ses valises. Sur place, elle a eu l'immense joie de retrouver sa grand-mère Livia, presque aussi célèbre qu'elle. Mais qui dit retour aux sources dit également renouement avec ses fans français et suisses pour Nabilla qui n'a pas caché avoir été gênée par l'insistance de certains d'entre eux.

Sur Snapchat mardi 29 décembre 2020, elle a donc tenu à recadrer. "Je vais vous dire un truc qui m'énerve. Il y a des personnes qui vous accostent dans la rue de manière tellement condescendante, tellement méchante et rabaissante, en mode 'hé, fais la photo là !'. Euh, bonjour, je suis avec mon fils, mon mari, nous sommes en famille, est-ce que c'est possible de le faire de manière moins intrusive ou plus respectueuse ?", déplore-t-elle en pointant du doigt des "gens qui se croient tout permis". "Attendez les gars, on est des êtres humains, on a aussi nos limites !", rappelle-t-elle avec agacement.

Nabilla inquiète pour sa grand-mère

Pire encore, après ces échanges peu courtois, Nabilla se retrouve à faire l'objet de critiques très déplaisantes sur les réseaux sociaux. "Ces personnes qui se sont super mal comportées mettent des petits commentaires, 'oui j'ai croisé Nabilla, elle a refusé une photo, vous vous rendez compte ?', rapporte-t-elle, mais explique déjà comment tu t'es comporté, la manière dont tu as demandé cette photo !". La starlette est d'autant plus remontée que ses fans ne semblent pas vouloir respecter les gestes barrières, allant même jusqu'à lui demander d'en faire de même.

Un véritable problème pour la jeune maman qui souhaite ne prendre aucun risque pour sa grand-mère. "Je vais voir tous les jours ma grand-mère qui a 86 ans ! Imagine je l'attrape, on me saute dessus, boom, je donne la Covid à ma grand-mère, on fait comment ? Pour une photo je vais tuer ma grand mère ? C'est ça le délire ? Non, jamais de la vie !", lâche-t-elle. Et d'ajouter entre incompréhension et stupéfaction : "En plus, les gens me disent 'enlève ton masque, au moins qu'on te reconnaisse'... Je ne sais pas si vous trouvez ça normal. Peut-être que c'est moi le problème, je vais tout accepter, j'enlève mon masque, la personne me parle à 10 cm, après je vais voir ma grand-mère, je l'embrasse, parce qu'on se serre dans nos bras !" Catégorique sur le sujet, Nabilla est néanmoins certaine d'avoir pris toutes les précautions pour protéger sa mamie de ce terrible virus, n'hésitant pas à se faire tester à plusieurs reprises. Une prudence qui lui a permis de passer "le meilleur Noël" depuis des années.