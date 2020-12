Nabilla en larmes : elle quitte le repas de famille soudainement

Après avoir passé les premiers jours des vacances de Noël dans la famille de Thomas Vergara, Nabilla et son mari continuent les festivités avec les proches de la femme d'affaires. Un moment qu'elle attendait avec beaucoup d'impatience puisqu'avec leur fils Milann (1 an), les parents vivent le reste de l'année à Dubaï. Direction donc la Suisse et la maison de Livia, grand-mère de la star. Des retrouvailles émouvantes entachées par le souvenir d'un drame. Nabilla n'a d'ailleurs pas pu retenir son émotion.

Dimanche 27 décembre 2020, Nabilla s'est confiée sur Snapchat. Sentant les larmes monter, elle a confié avoir ressenti le besoin de s'éloigner de ses proches. "Je me suis isolée un peu du repas de famille parce qu'en fait il y a tout qui me fait penser à mon grand-père ici", révèle-t-elle en contrôlant sa respiration et les yeux embués.

Et d'expliquer : "Je n'ai pas envie de pleurer devant tout le monde alors je suis partie un peu du repas pour me calmer. Je n'étais pas revenue dans la maison de ma grand-mère depuis que mon grand-père est décédé. Noël dernier ça a été car j'étais à Dubaï, donc un peu loin. Mais là, le fait d'être chez lui où on a toujours fêté Noël, le fait de voir sa chaise vide... tout est remonté." Nabilla a donc décidé de "se calmer" dans une chambre pour "ne pas pleurer devant tout le monde" et surtout sa grand-mère pour qui cette absence est forcément compliquée.

Cachant ses émotions à sa famille mais pas à ses abonnés, elle a conclu : "Ce n'est pas facile parce que c'est vraiment la maison de mon grand-père. Elle a été fabriquée par lui, avec ses mains. Je pense qu'il nous regarde d'en haut, je crois à ces choses-là. Donc voilà je me suis levée d'un coup."

Nabilla devrait aussi retrouver ses demi-soeurs et son père. D'autres moments forts à venir pour la star qui devrait là encore partager son émotion avec ses fans.