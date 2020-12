Nabilla : Laisse pour Thomas, fouet... Elle dévoile ses nouveaux accessoires très coquins

De passage à Genève pour fêter Noël avec sa maman Marie-Luce et sa meilleure amie Jessica Pacoca, Nabilla a partagé ses nouveaux cadeaux sur Snapchat le 26 décembre 2020. Accompagnée de son mari Thomas Vergara et de leur fils Milann (1 an), l'ancienne candidate de télé-réalité a eu droit à une panoplie complète d'accessoires BDSM. Fouet, laisse pour Thomas, ensemble de lingerie coquine et masque en satin, la jolie brune va avoir de quoi pimenter ses nuits avec son époux.

Vous pouvez toujours essayer !

"Je vous montre une partie du cadeau de ma meilleure amie, elle s'est crue dans 50 Shades of Grey ! Mais regardez ce qu'elle m'a offert, mais ça va vraiment pas la tête ! déclare-t-elle sur Snapchat, à la fois amusée et choquée. Non mais je rêve.... Mais elle est malade ! T'as pété un câble !" Thomas s'approche ensuite et découvre les nouveaux présents de sa femme. "Tu penses qu'on va faire quoi là... ?" demande-t-il à l'amie de Nabilla, avant d'ajouter un peu gêné : "Bon allez on rentre à la maison !"

Prise d'un fou rire, la BFF de Nabilla explique : "Je me suis dit ça peut être cool, vous pouvez toujours essayer !" Un peu embarrassée devant ses cadeaux, l'ancienne candidate des Anges de la télé-réalité a ensuite confié à ses followers : "Je sais plus quoi penser ma meilleure amie, elle a vraiment pété un câble !" Alors, Nabilla et Thomas seront-ils bientôt de nouveaux adeptes des techniques sadomasochistes ? Pour le moment en tout cas, le couple qui s'est rencontré il y a sept ans dans la saison 5 de l'émission Les Anges de la Télé-Réalité semble perplexe...