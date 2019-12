Nabilla en froid avec Thomas ? "Il me dit que je suis trop à fond sur mon fils"

La vie de maman n'est pas tous les jours facile pour Nabilla. Le 1er décembre 2019, la jolie brune de 27 ans a confié à ses abonnés connaître quelques tensions avec son mari Thomas Vergara. Sur Snapchat, elle raconte :"On s'est un peu engueulés hier avec mon mari, il me dit que je suis trop à fond sur mon fils moi je lui reproche aussi un peu et j'ai l'impression qu'on s'est un peu oubliés ces dernières semaines." En effet, l'arrivée du petit Milann né le 11 octobre 2019 a provoqué un véritable bouleversement dans le couple, ensemble depuis bientôt 8 ans. Elle explique :"Avec Thomas on est fusionnels et avec l'arrivée de notre fils, on est vraiment focus sur lui, on s'occupe que de lui, c'est vrai qu'on s'est un peu oubliés je le reconnais."

Comme pour beaucoup de jeunes parents, l'arrivée du bébé a chamboulé l'équilibre de leur couple. Maintenant que leur premier enfant est né, Thomas et Nabilla vont devoir chacun trouver leur place dans cette nouvelle famille. Très amoureux l'un de l'autre, les deux anciens candidats de télé-réalité se disent prêts à résoudre les conflits pour éviter les "baby-clashs" qui surviennent après la naissance d'un bébé. "On va faire des efforts. J'ai pas envie qu'on s'oublie parce qu'on s'aime très très fort".

Très émue, la maman de Milann (1 mois) est au bord des larmes. Réconfortée et rassurée par Thomas, elle confie leur première résolution pour retrouver l'harmonie et l'entente au sein de leur couple : un dîner au chandelles. "Ce soir on va au restaurant tous les deux" déclare-t'elle. Une soirée placée sous le signe du romantisme qui permettra aux jeunes parents de passer un moment tendre et complice en tête à tête pour enfin se retrouver.