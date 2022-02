Nabilla enceinte : Le sexe de son bébé révélé par Maeva Ghennam ? La star "trop contente"

Fatiguée et nauséeuse alors qu'elle entame le troisième trimestre de sa grossesse, Nabilla parvient malgré tout à assumer ses engagements. Dimanche, elle était notamment invitée à se rendre à l'exposition de son ami Jean-Paul Gaultier à Dubaï. Après quoi, la jolie brune de 30 ans a enchaîné avec une soirée. Sur place, elle a retrouvé Maeva Ghennam dont elle est très proche. Et sur Snapchat, les deux stars du petit écran n'ont pas manqué de s'afficher complice. Nabilla en a profité pour faire une drôle de révélation.

La maman de Milann (2 ans) aurait récemment appris le sexe de son deuxième enfant... grâce à Maeva Ghennam ! En effet, la candidate des Marseillais aurait une technique toute particulière permettant de connaître la réponse. "Aujourd'hui, elle m'a fait un test...", a annoncé Nabilla, expliquant avoir ainsi reçu "une très grande nouvelle".

"J'ai fait un test qui marche et normalement je connais le sexe du bébé", a surenchérit avec fierté Maeva Ghennam. Il s'agit d'un test "avec des chaises, des cuillères et tout...", comme a tenté de le décrire Nabilla. Et de conclure : "Si c'est ça, je suis trop contente !" Alors, fille ou garçon ? La femme de Thomas Vergara n'en dira pas plus. On imagine que quoi qu'il en soit, le couple sera très heureux d'accueillir un nouveau bébé. "L'essentiel c'est que le bébé se développe bien, le reste honnêtement je m'en fous un peu", a confié la jeune femme récemment.

Elle a néanmoins tout l'air de faire confiance à Maeva Ghennam, avec qui elle a développé une solide amitié ces dernières années. En effet, bien qu'éloignée du milieu de la télé-réalité, Nabilla fréquente plusieurs personnalités également installées à Dubaï. C'est ainsi qu'elle s'est rapprochée de Maeva Ghennam. Cette dernière est d'ailleurs la seule à avoir reçu la précieuse invitation à son mariage avec Thomas Vergara, célébré le 6 juillet dernier au château de Chantilly. "C'est la seule personne avec qui je suis amie de la bande des Marseillais. Je l'aime beaucoup. Elle était invitée à mon mariage, mais elle était en tournage à ce moment-là (pour Les Marseillais VS Le Reste du Monde, ndlr). C'est la seule que j'avais invitée. C'est la seule personne que j'apprécie dans ce milieu...", avait reconnu Nabilla lors d'une interview pour Télé Loisirs.