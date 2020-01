Nabilla lunaire : Elle découvre le coronavirus et se fait tacler

Nabilla a beau être ultraconnectée, elle a vraisemblablement du mal à suivre l'actualité. Et pourtant, difficile de passer à côté des informations sur le coronavirus, cette épidémie qui sème la panique en Chine depuis décembre 2019 et qui commence à faire des victimes dans plusieurs pays du monde, notamment en France.

Quelle ne fut donc pas la surprise des internautes mercredi 29 janvier lorsque la jolie brune de 27 ans s'est finalement intéressée à ce phénomène. "C'est quoi ce virus ? C'est grave ?" a-t-elle demandé, candide, sur Twitter. Il n'en fallait pas plus pour susciter l'amusement, mais aussi parfois l'indignation de ses abonnés. "Nabillou se réveille", "T'es dans une grotte ou c'est comment ?", "Ça reste un virus moins grave que le narcissisme, je te rassure !", "On va tous mourir, mais tranquille t'inquiète", "Si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer, magnifique Nabilla", se moque-t-on en commentaires.

À sa décharge, Nabilla vient tout juste de poser ses bagages à Paris avec son mari Thomas et leur fils Milann (4 mois) après s'être octroyé un séjour ensoleillé à Los Angeles. En outre, elle vit depuis plusieurs mois à Dubaï, où les informations sur le coronavirus ne circulent peut-être pas encore. Quoi qu'il en soit, l'ancienne starlette du petit écran fait fi des critiques et préfère largement se contenter de poster d'adorables photos de sa petite famille. Sur Instagram, elle a fait savoir qu'elle était bien arrivée à la capitale en dévoilant un selfie d'elle entourée des deux hommes de sa vie. "Nous trois pour la vie", est-il tendrement inscrit en légende. Et cette fois, c'est une tonne de compliments qu'elle a reçus.