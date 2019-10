Nabilla maman : Epuisée, elle change la couche de Milann avec Thomas

Jeunes parents, Nabilla et Thomas ont donné des nouvelles à leurs followers suite à la naissance de Milann le 11 octobre 2019. Sur Snapchat, le papa partage un moment crucial avec ses abonnés :"On est en train de changer le petit Milann". Courageux mais pas téméraire, le papa (prudent) filme sa chérie en train de changer la couche du nouveau-né. Amusé, il raconte : "Qui aurait cru qu'un jour je verrais Nabilla changer les couches de son fils ? Et en plus elle le fait hyper bien !" On aperçoit en même temps l'ancienne candidate des Anges faire la toilette de son nourrisson. Heureuse, elle chuchote en regardant tendrement son bébé : "C'est l'amour de ma vie..." Un moment "magique" et "inexplicable" pour les deux amoureux qui ne semblent pas avoir de mots assez fort pour décrire leur bonheur.

C'est magique

Sur Snapchat, la jeune femme de 27 ans partage son premier selfie avec son chéri depuis l'accouchement. En légende, elle se dit simplement : "épuisée". Très fatigué, le chéri de Nabilla confie : "Ça fait deux jours que Milann est né... Il a rencontré toute sa famille. C'est fou parce qu'on a pas dormi depuis je sais pas combien de jours. Ça fait bientôt une semaine qu'on ne dort pas et je ne sais pas... c'est magique." Comme quoi, l'amour donne des ailes.

Le 13 octobre 2019, Thomas donne un peu plus de détails sur la naissance de Milann : "Pendant trois jours on a attendu de savoir si le col de Nabilla s'ouvrait et je dormais sur ce canapé. Au bout de trois jours j'étais un zombie. Au bout du quatrième, j'en pouvais plus... Carrément j'ai pris un matelas gonflable !"

Après un accouchement par césarienne, Thomas avait révélé que la naissance de leur fils avait été très compliquée. Il expliquait également que sa femme était "très fatiguée" et qu'elle allait désormais se reposer pour reprendre des forces après son opération. Nul doute que Thomas prendra donc bientôt la relève pour faire la toilette de bébé...