Nabilla maman : Milann de sortie et jolie fête en son honneur

Nabilla et Thomas Vergara ont eu le bonheur d'accueillir leur fils Milann le 11 octobre 2019. Depuis, ils sont aux petits soins pour lui et font tout à trois. Jeudi 17 octobre, le couple et leur fils sont sortis de leur appartement pour accomplir une mission bien précise et purement administrative...

Le trio s'est rendu à la mairie afin de faire faire à bébé Milann un passeport. Nabilla et Thomas ont-ils dans l'idée de repartir à Londres ou à Dubaï ? Mystère... En tout cas, ils se donnent la possibilité de voyager avec leur enfant. Depuis la sortie d'hôpital de Nabilla et de son bébé, c'est la première fois que le nouveau-né voyage dans Paris. Une virée dont il n'a pas trop dû se rendre compte et pour laquelle Nabilla ne s'est pas vraiment mise sur son 31. En même temps, la jolie maman l'a avoué hier sur Snapchat, à partir du moment où elle est brushée et maquillée, le reste elle s'en moque. Dans le taxi, on a donc pu voir la jeune femme cachée derrière des lunettes de soleil roses, lovée dans un large pull rose, déclarer : "Je ne ressemble à rien." Et Thomas de lui répondre qu'elle est la plus belle femme du monde.

Une fois cette sortie effectuée, le trio est rentré la maison où l'attendait un buffet de bouchées salées et sucrées. Livia, la grand-mère de Nabilla, était présente ainsi que Kamel, le coach sportif de Thomas Vergara. Pour cette occasion, bébé Milann portait un ensemble Fendi, la classe ! Il a eu le droit à des cadeaux, des vêtements principalement. Autre information, Nabilla et Thomas Vergara ont publié une photo d'un faire-part de naissance pour leur bébé. On peut voir que Milann faisait 53 centimètres à la naissance, pesait 3,6 kilos et qu'il est né à 13h06. Hier, Nabilla en a dit plus sur la ressemblance évidente entre son fils et son mari.